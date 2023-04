(Di lunedì 10 aprile 2023) Unada esercitazione è statata nel pomeriggio di Pasquadel fiume, all'altezza dell'Isola Tiberina, a Roma. A rinvenire l'ordigno esplosivo modello Srcm è stato un senza fissa dimora che, dopo averlo estratto dalle rocce, l'ha portatoa banchina e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Roma Centro e gli Artificieri dell'Arma che, coordinati dalla Prefettura, hanno fatto brillare lain sicurezza. Il lungoè stato chiuso per pochi minuti dalla polizia locale di Roma Capitale. Sul posto anche il 118 e il 115. La granata era un modello Srcm 35 da esercitazione in dotazione dell'esercito italiano. Era priva di "cuffia", una delle sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Clochard trova una #bomba a mano sull'argine del #Tevere: 'Piena e attiva' #10aprile #iltempoquotidiano #roma… -

...'eroe' muore nel rogo del suo container sul ponte con lei Alessandria, carabiniere ... in val di Rabbi, che sia pochi chilometri di distanza da Cades. La val di Rabbi è una valle ......(una fremente Isabelle Adjani in montone e occhialoni da vista) vengono fermati da undi ... Marie (Bernadette Lafont) e Veronika (Françoise Lebrun),sempre le parole più giuste e gioiose ...Un tempo, Pier era uno chef stellato, ma ora è unche vive ai margini. Ha perso tutto, e l'... Tornato a Torino, Pier conosce Granata, un anziano mendicante, che come lui vive di ciò che...

Clochard trova una bomba a mano sull'argine del Tevere: "Piena e attiva" Il Tempo

ANCONA - Viene cacciato a calci, poi alla fine trova chi gli offre qualcosa da mettere sotto i denti. Vigilia di Pasqua da dimenticare per un somalo di 30 anni circa che non sapendo dove andare ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...