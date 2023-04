Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : VIDEO Clima disteso, anche Zhang parte con la squadra: Inter, le ultime da Appiano - MaxBogni99 : Clima disteso e sereno. #Erasmus @Sportellate_it - giovaafcim7 : clima disteso mi dicono - Mallardesia : @PozzuTu Lo doveva ancora fare ! E cmq Piersilvio se vuole tornare ad avere un clima più disteso deve cominciare a… - CogliaWho : Ma che bel clima disteso e sereno. Viva gli stati uniti faro di civiltà dove se scoppia un pop-pop chiamano la poli… -

Martedì alle 21 a Lisbona l'Inter sfida il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il punto da Appiano Gentile del nostro ...Ile molti sono raccolti nella sala bar, a guardare in Tv il big match Barcellona vs Juventus, semifinale di andata di Coppa delle Coppe. Circa venti minuti dopo il traghetto percorre ...In unche sembrerebbe più, chi è vicino ai figli e alla compagna del presidente di Forza Italia, Marta Fascina , ha ribadito che, sia sul piano politico che su quello delle attività ...

VIDEO - Benfica-Inter, clima sereno ad Appiano. Handanovic e Cordaz hanno iniziato la seduta in palestra Fcinternews.it

È una Pasqua delicatissima quella di Silvio Berlusconi, giunto al quinto giorno di ricovero in terapia intensiva, ma anche di prudente speranza per i suoi famigliari e collaboratori. Ricoverato al San ...Un clima disteso e il pienone che abbiao d’intorno, perché ormai la “normalità“ è di nuovo fra noi come l’abbiamo sempre conosciuta. Con i suoi pro e i suoi contro. E allora è davvero adesso che Lucca ...