Clara Stella Vicari Aversa | “14 anni per ottenere un posto che mi spettava fin dall’inizio”

Dopo un'attesa di quattordici anni si è conclusa positivamente l'odissea professionale di Clara Stella Vicari Aversa, l'architetto di Messina, che grazie alla sua tenacia ha avuto ragione su un caso di 'mala università' calabrese. Indagati i 'baroni' dell'università Mediterranea di Reggio Calabria a seguito dei quaranta ricorsi, tutti accolti, presentati al Tar e al Consiglio di Stato da Clara Stella per presunti illeciti in un concorso che l'aveva vista vincitrice. Per questo la procura di Reggio ha dato il via all'inchiesta definita "Magnifica" che ha scoperchiato un nauseante vaso di Pandora fatto di intrallazzi e abusi amministrativi all'interno dell'ateneo. I fatti sono questi: la dottoressa Vicari, oggi vicepresidente degli architetti di Messina, ...

