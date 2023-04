Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cittadella-Parma, formazioni ufficiali: Antonucci sfida Vazquez: Ecco le formazioni ufficiali di Cittadella-Parma (… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cittadella-Parma, 32ª giornata Serie B: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Cittadella-Parma, 32ª giornata Serie B: segui la diretta del match - patronismo25 : giocate sta schedina brescia ternana U2,5 cittadella parma gol frosinone ascoli gol como genoa 2 o U2,5 sudtirol… - FootballtipsNG : Serie B, Cittadella vs Parma, PREDICTION: 1 - 1 -

Ilè pronto a scendere i campo oggi alle 15 acon l'obiettivo di ripetere la bella prova interna contro il Palermo e mantenersi in corsa per i playoff. Ilattualmente si ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa... SKY SPORT, ONEFOOTBALL 15.00 Sudtirol - Bari (Serie B) - DAZN, SKY SPORT), ONEFOOTBALL 15.00 Brescia - Ternana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT, ONEFOOTBALL 15.00(Serie B) - DAZN, SKY ...

Cittadella-Parma, le probabili formazioni di ParmaLive.com Parma Live

Cittadella - Parma è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2022/2023. La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 15:00 allo stadio Pier Cesare Tombolato di ...CITTADELLA (PD). Oggi pomeriggio allo stadio “Tombolato” in campo la trentaduesima giornata di Serie B, il Cittadella ospita il Parma. Veneti reduci da un lungo periodo d’astinenza dai tre punti, nell ...