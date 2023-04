Cisgiordania | palestinese ucciso in scontro con soldati Israele

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani durante uno… - MariusKalander : RT @rtl1025: ?? Un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani durante uno… - rtl1025 : ?? Un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani d… - mariandres2014 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Ragazzo #palestinese di 20 anni ucciso dal fuoco delle forze armate isra… - gigicalesso : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Ragazzo #palestinese di 20 anni ucciso dal fuoco delle forze armate isra… -

... presso Gerico (). Lo ha riferito il ministero della sanità, citato dall'agenzia di stampa Maan. Due altri palestinesi sono stati ricoverati in ospedale, dopo essere stati ...AGI - Unè stato ucciso durante un raid dell'esercito israeliano nei pressi di Gerico, in. Lo ha annunciato il ministero della Salutein un comunicato. L'esercito israeliano aveva annunciato in precedenza che 'alcune forze di sicurezza' stavano conducendo ' un'......in direzione di quest'ultima e provenienti dalla. La presenza militare israeliana nella regione è stata intensificata. Ieri, il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale...

Un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani durante uno scontro a fuoco avvenuto nel campo profughi Aqabat Jaber, presso Gerico (Cisg ...L'esercito israeliano aveva annunciato in precedenza che "alcune forze di sicurezza" stavano conducendo "un'operazione a Aqabat Jaber", ...