Per consentire questa manifestazione, in una delle zone di maggiore tensione in, l'esercito è stato costretto a chiudere al traffico una arteria e a destinare ingenti forze di protezione.[Il premier] oggi dipende dai partiti estremisti, religiosi, ultra - ortodossi,, e da ... a mio parere, sono collegate all'occupazione dellae al controllo militare di una ...... principalmente per affrontare disordini e incidentiche coinvolgono gli arabi ... ha aggiunto, riferendosi alla linea che separa Israele dalla. La ragione addotta per ...

Cisgiordania: nazionalisti in marcia verso avamposto di Eviatar ... Agenzia ANSA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Ventimila di attivisti di destra - fra cui sette ministri e 20 deputati - partecipano in Cisgiordania ad una marcia verso l'avamposto di Eviatar (Nablus) che è stato ...