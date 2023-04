Cinque città pontine a secco per lavori sulla condotta: ecco quando e dove (Di lunedì 10 aprile 2023) Terminate le festività di Pasqua Cinque Comuni pontini si troveranno a fare i conti con una interruzione idrica per a partire dalle 13 di domani, martedì 11 aprile, fino a notte fonda. A dare l’annuncio è stata proprio la società che gestisce il servizio idrico sul territorio, Acqualatina, che ha sottolineato la necessità di intervenire su Cinque chilometri della condotta adduttrice della centrale delle Sardellane. Il progetto di una condotta parallela A restare a secco saranno le cittadine di: Latina città, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. E tutto per consentire un intervento che è finalizzato al risanamento e all’ammodernamento della rete idrica. Un’opera che si è resa necessaria a causa di tubature vecchie per sostituire le quali è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Terminate le festività di PasquaComuni pontini si troveranno a fare i conti con una interruzione idrica per a partire dalle 13 di domani, martedì 11 aprile, fino a notte fonda. A dare l’annuncio è stata proprio la società che gestisce il servizio idrico sul territorio, Acqualatina, che ha sottolineato la necessità di intervenire suchilometri dellaadduttrice della centrale delle Sardellane. Il progetto di unaparallela A restare asaranno le cittadine di: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. E tutto per consentire un intervento che è finalizzato al risanamento e all’ammodernamento della rete idrica. Un’opera che si è resa necessaria a causa di tubature vecchie per sostituire le quali è stato ...

