Cina e Taiwan, attacchi e bombardamenti simulati: sale la tensione con le esercitazioni volute da Pechino (Di lunedì 10 aprile 2023) Cina e Taiwan, salgano le tensioni tra i due Paesi con le operazioni militari simulate nelle acque nei pressi dell’isola. Le esercitazioni sono state confermate da entrambi i governi. Intanto, gli Stati Uniti monitorano la situazione. Cina e Taiwan, attacchi e bombardamenti simulati I rapporti tra Cina e Taiwan sono sempre più in bilico. Nelle ultime ore sono stati simulati attacchi e bombardamenti da parte di aerei cinesi vicino a Tawan, come ha confermato ed annunciato lo stesso governo cinese. “Molteplici lotti di caccia H-6K con munizioni vere hanno effettuato diverse ondate di attacchi simulati su obiettivi importanti sull’isola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 aprile 2023), salgano le tensioni tra i due Paesi con le operazioni militari simulate nelle acque nei pressi dell’isola. Lesono state confermate da entrambi i governi. Intanto, gli Stati Uniti monitorano la situazione.I rapporti trasono sempre più in bilico. Nelle ultime ore sono statida parte di aerei cinesi vicino a Tawan, come ha confermato ed annunciato lo stesso governo cinese. “Molteplici lotti di caccia H-6K con munizioni vere hanno effettuato diverse ondate disu obiettivi importanti sull’isola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : In una intervista a POLITICO il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità per l'Europa di ri… - ultimora_pol : #Macron afferma che l'Unione Europea deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di farsi trascinar… - MarcoFattorini : Il viaggio di #Macron in Cina, con annesse dichiarazioni, rischia in indebolire e dividere l’Europa, facendo il gio… - ChroniclesKiev : Summit #NATO 2008 Budapest Primo ministro francese Fillon: '..non riteniamo che l'integrazione di ???? e ???? sia la ri… - Gabriel53529081 : @MarcoRizzoPC Prova a chiederti perché gli abitanti di Taiwan non vogliono far parte della Cina comunista -