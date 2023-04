Cina, due avvocati dissidenti condannati a 14 e 12 anni di prigione: fanno parte del Movimento dei nuovi cittadini (Di lunedì 10 aprile 2023) Xu Zhiyong e Ding Jiaxi, avvocati e attivisti dei diritti umani, sono stati condannati da una corte dello Shandong a 14 e 12 anni per "sovversione contro i poteri dello Stato" a seguito di processi a ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Xu Zhiyong e Ding Jiaxi,e attivisti dei diritti umani, sono statida una corte dello Shandong a 14 e 12per "sovversione contro i poteri dello Stato" a seguito di processi a ...

