Cina: 14 e 12 anni carcere per due noti avvocati attivisti (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo più di tre anni in carcere senza un sentenza, una corte dello Shandong ha condannato Xu Zhiyong e Ding Jiaxi, avvocati e attivisti dei diritti umani, a pene detentive, rispettivamente, di 14 e 12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo più di 3 anni in carcere senza una sentenza, in Cina una corte dello Shandong ha condannato Xu Zhiyong e Ding… - MarcoFattorini : L'attivista Lee Ming-Che, dopo 5 anni di carcere cinese: «L’Italia è la meno criticata nei corsi di rieducazione, p… - albertoangela : Nato nello stato del Qin nel 260 a.C., Qin Shi Huang sconfisse, nel giro di pochissimi anni, tutti gli altri stati… - notizienet : Cina: 14 e 12 anni carcere per due noti avvocati attivisti - Xu Zhiyong e Ding Jiaxi animatori del Movimento nuovi… - balestro_beppe : RT @MarcoFattorini: Dopo più di 3 anni in carcere senza una sentenza, in Cina una corte dello Shandong ha condannato Xu Zhiyong e Ding Jiax… -