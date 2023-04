Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 terza tappa Enna-Termini Imerese: percorso, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) La terza tappa del Giro di Sicilia 2023 è la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri, una frazione di media montagna che farà da antipasto al gran finale dell’ultima frazione. I corridori dovranno affrontare una prima parte molto mossa e piuttosto impegnativa, che raggiungerà anche 1120 metri di altitudine sul GPM di Portella di Bafurco da cui però mancheranno ancora oltre 80 km all’arrivo. Poi una lunghissima discesa riporterà la corsa in pianura per lanciarsi verso l’arrivo. Attenzione però all’ultimo chilometro, che presenta una pendenza media del 6% e una serie di tornanti ravvicinati. orari, TV E streaming – La terza tappa del Giro di Sicilia ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ladeldiè ladi 150 chilometri, una frazione di media montagna che farà da antipasto al gran finale dell’ultima frazione. I corridori dovranno affrontare una prima parte molto mossa e piuttosto impegnativa, che raggiungerà anche 1120 metri di altitudine sul GPM di Portella di Bafurco da cui però mancheranno ancora oltre 80 km all’arrivo. Poi una lunghissima discesa riporterà la corsa in pianura per lanciarsi verso l’arrivo. Attenzione però all’ultimo chilometro, che presenta una pendenza media del 6% e una serie di tornanti ravvicinati., TV E– Ladeldi...

