Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 quarta tappa Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre: percorso, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) La quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2023 porterà la corsa da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, dopo 216 chilometri e ben 3700 metri di dislivello. Niente arrivo in salita per chiudere la corsa, ma la frazione risulterà comunque molto impegnativa con tre GPM in sequenza prima della discesa finale verso il traguardo. I corridori dovranno affrontare prima la lunghissima salita di Floresta, che in 40 km alterna tratti in falsopiano a punte del 7%. Poi a Linguaglossa via alla salita dell’Etna fino a Due Monti, un’ascesa di quasi 18 km con media del 6% e punte del 10%. La discesa in parte sarà la stessa che seguirà l’ultima salita, il GPM di Culmine di Scorciavacca con 10 km al 6.5% di media e punte del 14%. Dalla vetta ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Lae ultimadeldiporterà la corsa dadi, dopo 216 chilometri e ben 3700 metri di dislivello. Niente arrivo in salita per chiudere la corsa, ma la frazione risulterà comunque molto impegnativa con tre GPM in sequenza prima della discesa finale verso il traguardo. I corridori dovranno affrontare prima la lunghissima salita di Floresta, che in 40 km alterna tratti in falsopiano a punte del 7%. Poi a Linguaglossa via alla salita dell’Etna fino a Due Monti, un’ascesa di quasi 18 km con media del 6% e punte del 10%. La discesa in parte sarà la stessa che seguirà l’ultima salita, il GPM di Culmine di Scorciavacca con 10 km al 6.5% di media e punte del 14%. Dalla vetta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo Domani il via al #GirodiSicilia 2023, il percorso e le altimetrie di tutte le tappe in programma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro Mediterraneo in Rosa, Campania pronta per l’invasione delle cicliste professioniste - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro Mediterraneo in Rosa, Campania pronta per l’invasione delle cicliste professioniste - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro Mediterraneo in Rosa, Campania pronta per l’invasione delle cicliste professioniste - apetrazzuolo : Ciclismo, Giro Mediterraneo in Rosa, Campania pronta per l’invasione delle cicliste professioniste -