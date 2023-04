Ciclismo, Giro di Sicilia 2023: il percorso e le altimetrie di tutte le tappe (Di lunedì 10 aprile 2023) Il percorso del Giro di Sicilia 2023 ai raggi x, con il dettaglio altimetrico delle quattro tappe in programma dall’11 al 14 aprile. La corsa Siciliana offrirà diversi spunti tecnici interessanti, con frazioni molto diverse tra loro e quindi sempre aperte a scenari differenti. Ad aprire le danze sarà la Marsala-Agrigento, una tappa sulla carta piuttosto tranquilla fino agli ultimi chilometri, dove la breve salita che porterà al traguardo potrebbe subito creare le prime scintille tra gli uomini interessati anche alla classifica generale. La seconda frazione invece, da Canicattì a Vittoria, presenta un profilo piuttosto mosso e tortuoso, che potrebbe rendere dura la vita alle squadre dei velocisti: gli sprinter però vorranno arrivare in volata, per giocarsi probabilmente la loro unica ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ildeldiai raggi x, con il dettaglio altimetrico delle quattroin programma dall’11 al 14 aprile. La corsana offrirà diversi spunti tecnici interessanti, con frazioni molto diverse tra loro e quindi sempre aperte a scenari differenti. Ad aprire le danze sarà la Marsala-Agrigento, una tappa sulla carta piuttosto tranquilla fino agli ultimi chilometri, dove la breve salita che porterà al traguardo potrebbe subito creare le prime scintille tra gli uomini interessati anche alla classifica generale. La seconda frazione invece, da Canicattì a Vittoria, presenta un profilo piuttosto mosso e tortuoso, che potrebbe rendere dura la vita alle squadre dei velocisti: gli sprinter però vorranno arrivare in volata, per giocarsi probabilmente la loro unica ...

