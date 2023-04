Ciclismo, Giro di Sicilia 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Il calendario e il programma del Giro di Sicilia 2023, di scena con quattro tappe dall’11 al 14 aprile. La corsa Siciliana torna anche quest’anno e vedrà al via alcuni corridori di primissimo piano, a cominciare dal campione uscente Damiano Caruso che per il secondo anno consecutivo cercherà di essere profeta in patria. Attenzione però anche a Rafal Majka, George Bennett e Louis Meintjes che potrebbero far bene in ottica classifica generale mentre per eventuali volate spiccano i nomi di Molano ed Elia Viviani, a capo della nazionale italiana pista. Di seguito il dettaglio con il calendario tappe e gli orari. TV E streaming – Il Giro di Sicilia 2023 sarà trasmesso in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ile ildeldi, di scena con quattro tappe dall’11 al 14 aprile. La corsana torna anche quest’anno e vedrà al via alcuni corridori di primissimo piano, a cominciare dal campione uscente Damiano Caruso che per il secondo anno consecutivo cercherà di essere profeta in patria. Attenzione però anche a Rafal Majka, George Bennett e Louis Meintjes che potrebbero far bene in ottica classifica generale mentre per eventuali volate spiccano i nomi di Molano ed Elia Viviani, a capo della nazionale italiana pista. Di seguito il dettaglio con iltappe e gli. TV E– Ildisarà trasmesso in ...

