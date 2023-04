Ciclismo | Bennati sulla Parigi-Roubaix 2023 | “Gara spettacolare | Ganna non è andato male”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il ct della Nazionale italiana disu strada, Daniele, è stato ospite di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 ed ha commentato quanto accaduto nella: “E’ unache si ama o si odia, il pavé non è adatto a tutti i corridori. Personalmente è una delle mie preferite e si è confermata: i corridori non ci hanno fatto mancare nulla. Noi italiani l’abbiamo vinta di recente con Sonny Colbrelli, che poi ha dovuto lasciare iled è un enorme dispiacere dato che ci puntavo per i prossimi Mondiali“.si è poi soffermato su Filippo: “Dobbiamo godercelo perché quello che sta facendo è straordinario. E’ un grande fuoriclasse sia nelle prove contro il tempo su ...