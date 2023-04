Cibo, migranti, case popolari: ecco l’Italia dei talk che non fa male a Meloni (Di lunedì 10 aprile 2023) Una volta si diceva che il criterio generale per le raccomandazioni portasse, nell’applicazione pratica, a un trio composto da uno di sinistra, un democristiano e uno bravo. Qualcosa di questa trip... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) Una volta si diceva che il criterio generale per le raccomandazioni portasse, nell’applicazione pratica, a un trio composto da uno di sinistra, un democristiano e uno bravo. Qualcosa di questa trip... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleSte96406242 : @ARISTID80804496 @francofontana43 Sicuro, per chi lo ha messo in piedi e campa grazie ai soldi che sono indispensab… - ardovig : RT @avantibionda: Per guadagnare con più migranti nei CPR e per tempi più lunghi, danno loro psicofarmaci che costano meno del cibo. Senza… - twittatore8 : @matteosalvinimi Pezzo di merda 700 migranti arrivati nelle ultime 24 ore pezzo di merda buono solo ad ingoiare cib… - MarcoMorettiTGH : RT @avantibionda: Per guadagnare con più migranti nei CPR e per tempi più lunghi, danno loro psicofarmaci che costano meno del cibo. Senza… - BertaIsla : RT @avantibionda: Per guadagnare con più migranti nei CPR e per tempi più lunghi, danno loro psicofarmaci che costano meno del cibo. Senza… -