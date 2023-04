Ciambellone della nonna: altissimo, profumato e goloso! (Di lunedì 10 aprile 2023) Se ami l’arancia possiamo creare una torta alta e cremosa che riempirà il tuo appartamento di un profumo delizioso. In soli 5 minuti potremo realizzare una torta morbidissima e deliziosa. Devi assolutamente cimentarti nella preparazione di questa ricetta e gustarla. Le tue papille gustative faranno una vera e propria festa nella tua bocca. Torta Gli ingredienti per creare la torta sono: 400 gr di farina di grano tenero 1 scorza di arancia grattugiata 200 gr di zucchero Succo di un’arancia e mezza 10 gr di lievito in polvere 150 ml di olio di semi di girasole 3 uova In una ciotola contenente le uova aggiungiamo lo zucchero per poi mescolare con una sbattitore elettrico fino a raddoppiare il volume del composto. Ad operazione conclusa versiamo l’olio e, questa volta, amalgamiamo con una sbattitore manuale. Dopodiché aggiungiamo la buccia grattugiata dell’arancia e dopo aver ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 10 aprile 2023) Se ami l’arancia possiamo creare una torta alta e cremosa che riempirà il tuo appartamento di un profumo delizioso. In soli 5 minuti potremo realizzare una torta morbidissima e deliziosa. Devi assolutamente cimentarti nella preparazione di questa ricetta e gustarla. Le tue papille gustative faranno una vera e propria festa nella tua bocca. Torta Gli ingredienti per creare la torta sono: 400 gr di farina di grano tenero 1 scorza di arancia grattugiata 200 gr di zucchero Succo di un’arancia e mezza 10 gr di lievito in polvere 150 ml di olio di semi di girasole 3 uova In una ciotola contenente le uova aggiungiamo lo zucchero per poi mescolare con una sbattitore elettrico fino a raddoppiare il volume del composto. Ad operazione conclusa versiamo l’olio e, questa volta, amalgamiamo con una sbattitore manuale. Dopodiché aggiungiamo la buccia grattugiata dell’arancia e dopo aver ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maya162336 : @supremanes Anche in Umbria facciamo colazione con uova sode, salame, ciambellone ( o pizza pasquale) e vino benede… - chokoolaterie : @tamagochuu oddio amo voi lo chiamate casatiello? da noi quello è più a forma di ciambellone e lo chiamiamo pizzo p… - Tuitterobrutto : Ieri notte ho pensato: domani mattina mi sveglio presto presto e preparo il ciambellone per la colazione della coin… - Melizieincucina : Ciambellone soffice della nonna, ottimo da utilizzare come base per torte e ciambelle ripiene, non si rompe al tagl… - MarioMarziani : CIAMBELLA CIAMBELLONE NUVOLA DI CACAO E PANNA dolce ricetta della nonna -