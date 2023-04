Cia Campania, giovedì 13 incontro a Castel Campagnano: focus sulle agroenergie (Di lunedì 10 aprile 2023) “Energia – Impegno – Passione” è il titolo dell’incontro di lavoro di Cia Campania che si terrà giovedì 13 aprile prossimo nel Castello Ducale di Castel Campagnano, in provincia di Caserta. A partire dalle 9, 30, si legge in una nota, “sarà affrontato il tema delle agroenergie per un aggiornamento a tutto tondo del gruppo dirigente di Cia Campania regionale e provinciale, in collaborazione con la Cia e l’Associazione Agricoltura è Vita. A sottolineare l’importanza dell’incontro la presenza di Maurizio Scaccia, direttore nazionale della Cia Agricoltori Italiani”. “L’incontro – prosegue la nota – ha carattere organizzativo, formativo e soprattutto di confronto. Infatti, al meeting è convocata tutta la struttura del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) “Energia – Impegno – Passione” è il titolo dell’di lavoro di Ciache si terrà13 aprile prossimo nello Ducale di, in provincia di Caserta. A partire dalle 9, 30, si legge in una nota, “sarà affrontato il tema delleper un aggiornamento a tutto tondo del gruppo dirigente di Ciaregionale e provinciale, in collaborazione con la Cia e l’Associazione Agricoltura è Vita. A sottolineare l’importanza dell’la presenza di Maurizio Scaccia, direttore nazionale della Cia Agricoltori Italiani”. “L’– prosegue la nota – ha carattere organizzativo, formativo e soprattutto di confronto. Infatti, al meeting è convocata tutta la struttura del ...

