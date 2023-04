Chiesti 25 anni di carcere per il politico anti - Putin sopravvissuto a due avvelenamenti (Di lunedì 10 aprile 2023) In Russia, Chiesti 25 anni di carcer e per il politico dissidente Vladimir Kara - Murza , in carcere per una serie di accuse infondate e costruite ad arte. Ma, non è escluso l'ergastolo. sopravvissuto ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) In Russia,25di carcer e per ildissidente Vladimir Kara - Murza , inper una serie di accuse infondate e costruite ad arte. Ma, non è escluso l'ergastolo....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... williamsoi9 : - alesSarda2908 : RT @globalistIT: - globalistIT : - MassimoMignella : @oreste099510499 @ParticipioPart Il -15 è solo una grossa presa per il culo.Chinè addirittura ne aveva chiesti 9 e… - rumba_magica : @IncBeelzebub @vattiato Ma noi dovremmo chiedere un giardino in sicurezza, in modo che il gatto non possa vagare in… -