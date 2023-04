Chierichetto sbadato: la croce cade in testa al prete (Di lunedì 10 aprile 2023) È successo durante la messa del Venerdì Santo a Roccaraso: nella chiesa di Santa Maria Assunta un Chierichetto si è fatto sfuggire dalle mani la croce ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) È successo durante la messa del Venerdì Santo a Roccaraso: nella chiesa di Santa Maria Assunta unsi è fatto sfuggire dalle mani la...

Piccolo inconveniente durante la celebrazione del Venerdì Santo presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Roccaraso. Durante la benedizione, la croce in legno mantenuta da un chierichetto è caduta e ha colpito alla testa il parroco delle comunità di Roccaraso e Pietransieri, Don Ishak Insane, un salesiano di origini siriane. La scena è stata ripresa da un video che ha