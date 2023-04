Chiede a un bambino di succhiargli la lingua. Bufera sul Dalai Lama (Di lunedì 10 aprile 2023) Bufera sul Dalai Lama dopo il video circolato sui social in cui lo si vede Chiedere a un bambino di "succhiargli la lingua". E sono arrivate via Twitter le scuse del Dalai Lama dopo le polemiche sorte online per un filmato in cu bacia sulle labbra un bambino che gli rendeva omaggio, e in cui si sente il monaco buddista dire "puoi succhiarmi la lingua". Nel messaggio di scuse si legge: «Un videclip che circola in rete mostra un recente incontro in cui un ragazzo ha chiesto a sua santità se poteva abbracciarlo - si legge in una nota dello staff postata sul profilo del monaco - sua sanità vuole scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi molti amici nel mondo, per il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023)suldopo il video circolato sui social in cui lo si vedere a undi "la". E sono arrivate via Twitter le scuse deldopo le polemiche sorte online per un filmato in cu bacia sulle labbra unche gli rendeva omaggio, e in cui si sente il monaco buddista dire "puoi succhiarmi la". Nel messaggio di scuse si legge: «Un videclip che circola in rete mostra un recente incontro in cui un ragazzo ha chiesto a sua santità se poteva abbracciarlo - si legge in una nota dello staff postata sul profilo del monaco - sua sanità vuole scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi molti amici nel mondo, per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - repubblica : Il Dalai Lama bacia un bambino e gli chiede: 'Succhiami la lingua'. Poi le scuse - HuffPostItalia : Il Dalai Lama chiede a un bambino di succhiargli la lingua. Il video diventa virale, poi le scuse - FioreFio4 : RT @Stefania_67: Il Dalai Lama non è nuovo a questi episodi. Se dici ad un bambino 'Succhiami la lingua' per me sei un pedofilo! Punto. Non… - ben_poised : RT @trash_italiano: Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargli la… -