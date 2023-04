Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di Pasqua da mille e una notte (con polemica) (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo le ultime indiscrezioni sulla lontananza, i Ferragnez sono tornati insieme. In occasione delle vacanze di Pasqua, hanno scelto di volare a Dubai e di soggiornare in un lussuoso hotel. Naturalmente, come sempre quando si parla della coppia d’oro di Instagram, non sono mancate le polemiche. Con Leone e Vittoria (e la tata al seguito), Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto nuovamente mettere un punto alle presunte voci. Chiara Ferragni e Fedez, la vacanza di Pasqua con i figli Leone e Vittoria L’indiscrezione lanciata da Oggi sarebbe già solo un ricordo. Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati insieme per le vacanze di Pasqua: un viaggio fatto di ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo le ultime indiscrezioni sulla lontananza, i Ferragnez sono tornati insieme. In occasione delledi, hanno scelto di volare a Dubai e di soggiornare in un lussuoso hotel. Naturalmente, come sempre quando si parla della coppia d’oro di Instagram, non sono mancate le polemiche. Con Leone e Vittoria (e la tata al seguito),hanno voluto nuovamente mettere un punto alle presunte voci., la vacanza dicon i figli Leone e Vittoria L’indiscrezione lanciata da Oggi sarebbe già solo un ricordo.si sono mostrati insieme per ledi: un viaggio fatto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - bivebs : RT @Marco_p3: @cryyfuckinbaby @senzavoce_ non è andata a rubarli quei soldi, dovresti incazzarti con la classe politica che ha messo la gen… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez le soprese delle loro uova sono deludenti: ClioMakeup e Benedetta Rossi si sono impegnate d… - asrmyheart : RT @eLpoepetaH: invidio tanto Leone che beatamente indossa dei vestiti che valgono più di me mentre gioca con il tablet comodamente adagiat… - offerte64 : Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera E Protegge Per Capelli Secchi, Opach… -