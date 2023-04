Chiara Ferragni ‘contro’ Belen: chi ha vinto la sfida dello spacco glam (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo anni di tentativi, finalmente Amadeus è riuscito a portate sul palco del Teatro Ariston Chiara Ferragni. Già nelle edizioni precedenti del Festival di Sanremo, infatti, il conduttore ci ha aveva provato e ora, la trattativa è andata in porto. Dal canto suo, l’imprenditrice digitale sembra intenzionata a voler sorprendere il pubblico. Già prima ancora … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo anni di tentativi, finalmente Amadeus è riuscito a portate sul palco del Teatro Ariston. Già nelle edizioni precedenti del Festival di Sanremo, infatti, il conduttore ci ha aveva provato e ora, la trattativa è andata in porto. Dal canto suo, l’imprenditrice digitale sembra intenzionata a voler sorprendere il pubblico. Già prima ancora … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Fedez e Chiara Ferragni, vacanze a Dubai: coro di critiche sui social - FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - infoitcultura : Chiara Ferragni dal parrucchiere: si prepara alla Pasqua cambiando taglio e colore di capelli - infoitcultura : Moda Primavera Estate 2023: il chiodo in pelle di Chiara Ferragni - SML88987 : Fedez e Chiara Ferragni, polemiche sulle vacanze a Dubai. Lui l’aveva definita «Disneyland degli orrori»… -