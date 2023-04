Chi sono moglie e figlio di Rocco Papaleo, ospite ad Oggi è un altro giorno (Di lunedì 10 aprile 2023) Chi sono la moglie e il figlio di Rocco Papaleo, ospite ad Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 lunedì 10 aprile 2023? Rocco Papaleo è stato sposato con Sonia Peng, scenografa svizzera con cui ha lavorato in diverse produzioni, e dalla quale ha avuto un figlio, Nicola. Rocco Papaleo e Sonia Peng si sono separati dopo qualche anno di unione perché, come dichiarato dallo stesso attore in alcune interviste, non vi era più un legame emotivo. L’attore ha anche raccontato che, per un certo periodo di tempo, i tre hanno vissuto nello stesso edificio continuano a comportarsi come una grande famiglia. Ora, da diversi anni, Nicola vive a ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023) Chilae ildiadè unin onda su Rai 1 lunedì 10 aprile 2023?è stato sposato con Sonia Peng, scenografa svizzera con cui ha lavorato in diverse produzioni, e dalla quale ha avuto un, Nicola.e Sonia Peng siseparati dopo qualche anno di unione perché, come dichiarato dallo stesso attore in alcune interviste, non vi era più un legame emotivo. L’attore ha anche raccontato che, per un certo periodo di tempo, i tre hanno vissuto nello stesso edificio continuano a comportarsi come una grande famiglia. Ora, da diversi anni, Nicola vive a ...

