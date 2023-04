Chi è Paolo Noise? Biografia, vita privata e Isola dei Famosi 2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Paolo Federico Nocito, conosciuto come Paolo Noise, è nato a Milano l'8 settembre 1974, sotto il segno zodiacale della vergine. Il suo profilo Instagram ufficiale è @PaoloNoise. Conduttore radiofonico, è anche produttore discografico e dj. Ha iniziato la sua carriera in radio in alcune radio locali, ma la svolta è arrivata nel 2002 grazie all'incontro con Marco Mazzoli nel programma di Rai2 «My Compilation». Mazzoli l'ha voluto fortemente a Lo Zoo di 105, e da lì a poco Paolo è diventato una delle voci più apprezzate del programma. Dal 2004 al 2006, Paolo Noise si è cimentato anche come autore televisivo, realizzando alcuni servizi per il tg satirico Striscia La Notizia. Nel 2011 ha lasciato Lo Zoo di 105 per passare a Deejay Tv, dove ha condotto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 aprile 2023)Federico Nocito, conosciuto come, è nato a Milano l'8 settembre 1974, sotto il segno zodiacale della vergine. Il suo profilo Instagram ufficiale è @. Conduttore radiofonico, è anche produttore discografico e dj. Ha iniziato la sua carriera in radio in alcune radio locali, ma la svolta è arrivata nel 2002 grazie all'incontro con Marco Mazzoli nel programma di Rai2 «My Compilation». Mazzoli l'ha voluto fortemente a Lo Zoo di 105, e da lì a pocoè diventato una delle voci più apprezzate del programma. Dal 2004 al 2006,si è cimentato anche come autore televisivo, realizzando alcuni servizi per il tg satirico Striscia La Notizia. Nel 2011 ha lasciato Lo Zoo di 105 per passare a Deejay Tv, dove ha condotto ...

