Chi è Diletta Leotta? Età, carriera, compagno, figlio, curiosità e Instagram (Di lunedì 10 aprile 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più conosciute e seguite in Italia. Ma quali informazioni ci sono su di lei? Andiamo a conoscerla meglio: ecco chi è la giornalista. Il grande pubblico ha conosciuto la conduttrice siciliana grazie alle piattaforme streaming Sky e soprattutto Dazn, dato che ha sempre seguito da vicino il calcio Leggi su youmovies (Di lunedì 10 aprile 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una delle conduttrici sportive più conosciute e seguite in Italia. Ma quali informazioni ci sono su di lei? Andiamo a conoscerla meglio: ecco chi è la giornalista. Il grande pubblico ha conosciuto la conduttrice siciliana grazie alle piattaforme streaming Sky e soprattutto Dazn, dato che ha sempre seguito da vicino il calcio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filoni_diletta : #Pioli: 'Fiero della crescita del mio #Milan, ma non vogliamo fermarci. A chi mi ispiro? Guardiola e Ancelotti sono… - diletta_daprile : RT @gaabislost: odio chi sta con il telefono in mano e non mi risponde - giovannitrivel3 : RT @BalocchiManuel: @liliaragnar Chi implementa cosa, quali banche? I BRICS si stanno espandendo, nel mentre la UE, in attesa di chiudere l… - mtracca : RT @BalocchiManuel: @liliaragnar Chi implementa cosa, quali banche? I BRICS si stanno espandendo, nel mentre la UE, in attesa di chiudere l… - dominiquezero0 : RT @BalocchiManuel: @liliaragnar Chi implementa cosa, quali banche? I BRICS si stanno espandendo, nel mentre la UE, in attesa di chiudere l… -