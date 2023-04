Chelsea, Koulibaly: “Potter mi ha aiutato molto, non è stato facile dopo otto anni al Napoli” (Di lunedì 10 aprile 2023) Il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha concesso un’intervista al Times, parlando della sua avventura londinese: “Voglio ripagare la fiducia del club e restare qui a lungo. Non sono ancora al 100%, ma pian piano sto tornando al mio livello. Può capitare una stagione al di sotto delle aspettative, specialmente quando si verificano grandi cambiamenti e metà della squadra è nuova. L’ambizione è enorme, ma c’è bisogno di tempo per adattarsi: riconquisteremo la fiducia dei tifosi“. L’ex Napoli ha poi aggiunto: “Lampard è una leggenda, perciò dobbiamo seguirlo. Potter? Sono certo che avrà un gran futuro. L’ho ringraziato perché mi è stato molto d’aiuto. dopo otto anni al Napoli non è ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Il difensore delKalidouha concesso un’intervista al Times, parlando della sua avventura londinese: “Voglio ripagare la fiducia del club e restare qui a lungo. Non sono ancora al 100%, ma pian piano sto tornando al mio livello. Può capitare una stagione al di sdelle aspettative, specialmente quando si verificano grandi cambiamenti e metà della squadra è nuova. L’ambizione è enorme, ma c’è bisogno di tempo per adattarsi: riconquisteremo la fiducia dei tifosi“. L’exha poi aggiunto: “Lampard è una leggenda, perciò dobbiamo seguirlo.? Sono certo che avrà un gran futuro. L’ho ringraziato perché mi èd’aiuto.alnon è ...

