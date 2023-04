Chelsea, Koulibaly: “La stagione non sta andando come ci si aspettava, voglio restare qui per tanti anni” (Di lunedì 10 aprile 2023) Chelsea, Koulibaly analizza la stagione dei Blues L’ex difensore del Napoli oggi al Chelsea Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Times, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 aprile 2023)analizza ladei Blues L’ex difensore del Napoli oggi alKalidouha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Times, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antidisfattista : RT @EuropaCalcio: #Chelsea , #Koulibaly : “Voglio restare qui per tanti anni” #europacalcio - EuropaCalcio : #Chelsea , #Koulibaly : “Voglio restare qui per tanti anni” #europacalcio - sportface2016 : #Chelsea | #Koulibaly: “#Potter mi ha aiutato molto, non è stato facile dopo otto anni al #Napoli” - Danielbluesman : Non mi interessa che giochiamo bene con la difesa a 3, contro il real non voglio assolutamente vedere cucurella kou… - cn1926it : #Chelsea, #Koulibaly: 'Dopo otto anni al #Napoli è stato difficile. Voglio restare qui' -