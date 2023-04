Chelsea, Kanté vede la luce: la fine di un’odissea (Di lunedì 10 aprile 2023) Kanté vede la luce. Con lui anche il Chelsea. Forse. Una vera e propria odissea quella vissuta dal centrocampista transalpino, iniziata quasi a metà agosto 2022. La ricaduta dell’infortunio al tendine del ginocchio gli ha fatto saltare il Mondiale con la sua Francia e l’ha tenuto lontano dalla sua squadra, mai stata così in difficoltà. L’infortunio del francese ha sicuramente inciso nell’annata horribilis della squadra di Londra. Boehly ha continuato a spendere, il Chelsea a perdere ed a scivolare sempre più in basso in classifica. Ora l’ultima speranza rimane la Champions League dove potremo rivedere di nuovo Kanté. Chelsea, Kanté per salvare una stagione L’11esimo posto in classifica testimonia la stagione da buttare del ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 10 aprile 2023)la. Con lui anche il. Forse. Una vera e propria odissea quella vissuta dal centrocampista transalpino, iniziata quasi a metà agosto 2022. La ricaduta dell’infortunio al tendine del ginocchio gli ha fatto saltare il Mondiale con la sua Francia e l’ha tenuto lontano dalla sua squadra, mai stata così in difficoltà. L’infortunio del francese ha sicuramente inciso nell’annata horribilis della squadra di Londra. Boehly ha continuato a spendere, ila perdere ed a scivolare sempre più in basso in classifica. Ora l’ultima speranza rimane la Champions League dove potremo rire di nuovoper salvare una stagione L’11esimo posto in classifica testimonia la stagione da buttare del ...

