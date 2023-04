“Che cosa ti viene in mente se ti dico la parola Angelo?” (Di lunedì 10 aprile 2023) È iniziata così la mia pseudo-ricerca in occasione della giornata dedicata in primis alla sacrosanta “gita fuori porta” di Pasquetta, ma in realtà, secondo la Chiesa, al messaggero di Dio, cioè colui che nel VAngelo annuncia dapprima a Maria che darà alla luce un figlio di nome Gesù e che successivamente rivela ad un’altra Maria, detta Maddalena, la risurrezione di Cristo. Tornando alla domanda di cui sopra “Che cosa ti viene in mente… ”, i nuovi Oracoli, cioè i Social, mi hanno restituito diverse risposte più o meno a tema: un custode, i miei nonni, una donna, il mio maestro di tennis, un pub in Città Alta, il compositore Angelo Badalamenti (confesso che non lo conoscevo e ho dovuto cercarlo su Google!), la canzone di Francesco Renga, un collega, un agnello, una persona cara che non ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023) È iniziata così la mia pseudo-ricerca in occasione della giornata dedicata in primis alla sacrosanta “gita fuori porta” di Pasquetta, ma in realtà, secondo la Chiesa, al messaggero di Dio, cioè colui che nel Vannuncia dapprima a Maria che darà alla luce un figlio di nome Gesù e che successivarivela ad un’altra Maria, detta Maddalena, la risurrezione di Cristo. Tornando alla domanda di cui sopra “Chetiin… ”, i nuovi Oracoli, cioè i Social, mi hanno restituito diverse risposte più o meno a tema: un custode, i miei nonni, una donna, il mio maestro di tennis, un pub in Città Alta, il compositoreBadalamenti (confesso che non lo conoscevo e ho dovuto cercarlo su Google!), la canzone di Francesco Renga, un collega, un agnello, una persona cara che non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : A uno a uno, pian piano, come gli animaletti del bosco di Biancaneve, tutti stanno accorgendosi che il PNRR non è l… - BelpietroTweet : Peter Doshi, professore dell’Università del Maryland, rivela che Pfizer sapeva fin dall’inizio del 2021 che il suo… - Gitro77 : Se sono cialtroni, in malafede, anti-italiani o semplici analfabeti funzionali, di una cosa si può essere certi: ha… - Rosyfree74 : RT @Fronte_diclasse: L'ucraina doveva evacuare i civili dalle zone di combattimento come minimo dallo scorso anno. Cosa che non ha fatto. E… - PepeMartinez_85 : Buongiorno a tutti Oggi si fa l'unica cosa che noi argentini siamo capacissimi di fare a regola d'arte ????… -