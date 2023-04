ChatGPT, l’indagine parte anche in America con Biden che vuole vederci chiaro (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Sembra sempre più chiara la posizione di alcune nazioni ed ordinamenti nei confronti dell’intelligenza artificiale e ancor di più di ChatGPT. Canada e Stati Uniti sembrano essere in scia. Il commissario federale per la privacy, direttamente da Ottawa, avrebbe fatto giungere notizia di aver avviato un’indagine ufficiale su OpenAI. Il tutto dopo una denuncia relativa alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni personali. Ci sarebbe dunque un’indagine in atto per “raccolta, utilizzo e divulgazione di informazioni personali senza consenso”. E’ stato il Commissario Philippe Dufresne in una dichiarazione ad affermare che l’intelligenza artificiale ed tutti gli effetti che ne vengono sulla privacy risultano una priorità assoluta ed che bisognerebbe che il suo ufficio stia al passo con i “rapidi progressi tecnologici”. Nella dichiarazione in questione ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Sembra sempre più chiara la posizione di alcune nazioni ed ordinamenti nei confronti dell’intelligenza artificiale e ancor di più di. Canada e Stati Uniti sembrano essere in scia. Il commissario federale per la privacy, direttamente da Ottawa, avrebbe fatto giungere notizia di aver avviato un’indagine ufficiale su OpenAI. Il tutto dopo una denuncia relativa alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni personali. Ci sarebbe dunque un’indagine in atto per “raccolta, utilizzo e divulgazione di informazioni personali senza consenso”. E’ stato il Commissario Philippe Dufresne in una dichiarazione ad affermare che l’intelligenza artificiale ed tutti gli effetti che ne vengono sulla privacy risultano una priorità assoluta ed che bisognerebbe che il suo ufficio stia al passo con i “rapidi progressi tecnologici”. Nella dichiarazione in questione ...

