Chatbot | il dilemma regolatorio tra diffamazione e copyright

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il clamore, arrivano i riflettori. Oggi le aziende che offrono applicazioni di intelligenza artificiale generativa, come i, sono sempre più oggetto di attenzione da parte delle autorità. ChatGpt rimane sospesa in Italia, anche se il Garante della privacy ha preso atto della disponibilità dell’azienda (OpenAI) a collaborare, e altri Paesi – tra cui Francia, Germania, Irlanda, Canada e Giappone – hanno avviato le proprie indagini. Presto o tardi qualcuno si imbatterà inevitabilmente in una delle più grandi domande esistenziali che si profilano all’orizzonte di questo tipo di tecnologia. Ilè stato brillantemente spiegato da Hany Faird, professore dell’Università di Berkeley, e chiama in causa le leggi che proteggono le piattaforme dalla responsabilità editoriale. In sostanza, siamo tutti d’accordo sul fatto che (entro certi limiti) ...