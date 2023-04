Charlie Gnocchi al GF VIP | chi è | età | carriera | fratello | moglie | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 aprile 2023) Era alla sua prima esperienza con un reality show.è entrato nella casa più spiata dagli italiani di questa appena passata edizione de il GrandeVip, la trasmissione condotta su Calane 5 da Alfonso Signorini che ha preso il via il 19 settembre scorso. Ed è pronto a raccontarsi a cuore aperto anche davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno, il format di Serena Bortone: dai successi allae al rapporto con ilGene! Scopriamo qualcosa su di lui, continuate a leggere. Dagli inizi al debutto in radio diHa debuttato in radio nel 1992, su Radio 105, insieme a Joe Violanti con il quale ha lavorato per ben 7 anni. Ha condotto il programma Alto Godimento su RTL 102.5, mentre ora insieme ad ...