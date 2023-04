ChaosGPT | ecco cosa accadrebbe se ChatGPT volesse distruggere l’umanità

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid OpenAI ha lanciatostupendo il mondo. Il modello di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale e sul machine learning permette di intavolare discussioni con il chatbot e ricevere rispose sempre coerenti e soddisfacenti su qualsiasi argomento. L’IA è in grado di fornire dettagli, esempi e risposte a tutte le tipologie di domande. Tuttavia,se fosse utilizzata per scopi malvagi? Gli sviluppatori di OpenAI hanno pensato a questa eventualità, inserendo alcuni blocchi che scongiurano pericolosi scenari. Tuttavia, questo vale solo perma non per tutte le IA derivate.quindi nascere, una IA programmata con il solo scopo di. Il progetto è basato sulle API ufficiali ...