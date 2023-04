Chanel Totti “E’ l’amante del padre di mia figlia | colpa dei genitori” L’influencer pubblica i messaggi col compagno

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 aprile 2023)è stata accusata di esseredi un uomo fidanzato e con una. Ad avanzare le accuse, la tiktoker e influencer Martina De Vivo. La ragazza ha raccontato di aver scoperto il tradimento e di aver cacciato il suo uomo da casa. Ha anche aggiunto che avrebbeto tutte le prove della sua dichiarazione, sempre sui social. Tutto è cominciato quando ladi Ilary Blasi hato un selfie con il ragazzo in questione. Gli utenti hanno riconosciuto nell’uomo l’ormai ex della De Vivo e i commenti non si sono fatti attendere: “Abbiamo visto il tuo ex con”. Martina De Vivo non se lo è fatta ripetere due volte e si è subito lasciata andare a un lungo sfogo riguardo questa neo ...