Champions League: solo Manchester City-Bayern è sfida tra vincenti del weekend (Di lunedì 10 aprile 2023) Tre le migliori otto squadre europee che giocheranno i quarti di Champions League, solo Manchester City, Napoli e Bayern hanno vinto all’ultimo turno Sarà un martedì ad alta intensità emotiva quello che inaugura i quarti di Champions League, al quale seguirà un mercoledì di altrettanto interesse. Vedendo cosa è successo nei rispettivi campionati tra venerdì e sabato, emerge che solo un incontro è caratterizzato da due formazioni vittoriose. Andiamo a scoprire come stanno le 8 squadre. BENFICA-INTER. Non è un paradosso, chi ha fatto leggermente meglio sta in realtà molto peggio. Roger Schmdit è reduce dalla sconfitta in casa nello scontro diretto con il Porto, assorbita col sorriso dato il margine di sicurezza della propria ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tre le migliori otto squadre europee che giocheranno i quarti di, Napoli ehanno vinto all’ultimo turno Sarà un martedì ad alta intensità emotiva quello che inaugura i quarti di, al quale seguirà un mercoledì di altrettanto interesse. Vedendo cosa è successo nei rispettivi campionati tra venerdì e sabato, emerge cheun incontro è caratterizzato da due formazioni vittoriose. Andiamo a scoprire come stanno le 8 squadre. BENFICA-INTER. Non è un paradosso, chi ha fatto leggermente meglio sta in realtà molto peggio. Roger Schmdit è reduce dalla sconfitta in casa nello scontro diretto con il Porto, assorbita col sorriso dato il margine di sicurezza della propria ...

