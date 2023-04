Champions League, Milan-Napoli: arbitra il rumeno Kovacs (Di lunedì 10 aprile 2023) La UEFA ha reso note le designazioni per la gara dei quarti di finale di Champions League, tra Milan e Napoli, in programma mercoledi 12 aprile alle ore 21. ecco la lista completa: ARBITRO: István Kovács (ROU) ASSISTENTE: Vasile Florin Marinescu (ROU) ASSISTENTE 2: Mihai Ovidiu Artene (ROU) QUARTO UOMO: Horatiu Mircea Fesnic (ROU) VAR: Bastian Dankert (GER) AVAR: Marco Fritz (GER) UEFA Referee Observer: Roberto Rosetti (ITA) UEFA Delegate: Aristeidis Stavropoulos (GRE) Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) La UEFA ha reso note le designazioni per la gara dei quarti di finale di, tra, in programma mercoledi 12 aprile alle ore 21. ecco la lista completa: ARBITRO: István Kovács (ROU) ASSISTENTE: Vasile Florin Marinescu (ROU) ASSISTENTE 2: Mihai Ovidiu Artene (ROU) QUARTO UOMO: Horatiu Mircea Fesnic (ROU) VAR: Bastian Dankert (GER) AVAR: Marco Fritz (GER) UEFA Referee Observer: Roberto Rosetti (ITA) UEFA Delegate: Aristeidis Stavropoulos (GRE)

