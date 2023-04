Champions League, Haaland sfida il Bayern Monaco con un nuovo look (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Manchester City è pronto a sfidare il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. E Pep Guardiola fa affidamento su Erving Haaland, autentico protagonista di questa stagione dei Citizens, la sua prima in Inghilterra. Per il match contro i bavaresi l’attaccante norvegese ha deciso di scendere in campo con un nuovo look. Ora i suoi tifosi aspettano altri gol per coronare il sogno Champions che da troppi anni sfugge. Haaland's new look! Ready for tomorrow's UCL clash vs Bayern… pic.twitter.com/UtgQWxwRRm — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Manchester City è pronto are ilnell’andata dei quarti di finale di. E Pep Guardiola fa affidamento su Erving, autentico protagonista di questa stagione dei Citizens, la sua prima in Inghilterra. Per il match contro i bavaresi l’attaccante norvegese ha deciso di scendere in campo con un. Ora i suoi tifosi aspettano altri gol per coronare il sognoche da troppi anni sfugge.'s new! Ready for tomorrow's UCL clash vs… pic.twitter.com/UtgQWxwRRm — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2023 SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - Busonzio : RT @internewsit: VIDEO – Benfica-Inter, le due chiavi per la Champions League | L’editoriale del Direttore - - savoia_jacopo : RT @El_Tanito_: Quarti di finale di Champions League, la tua squadra è tra le migliori 8 d’Europa e ti presenti così Non so più cosa dire… -