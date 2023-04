Champions League | Guardiola | «Non parlo del Napoli | il tecnico è così sensibile»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Pepin conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il Bayern Monaco Pepha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dicontro il Bayern Monaco. Di seguito le parole deldel Manchester City.– «Non voglio parlare delperché ilsarà scontroso con me.». BAYERN MONACO – «Ci teniamo molto. Ci vogliamo provare contro un club d’élite come il Bayern Monaco. Te lo devi meritare, proviamo a fare il primo passo domani. La domanda arriva da sei, sette anni. Arriva ogni singola stagione. Abbiamo provato ogni singola stagione, ma ci sono squadre che affronti che ...

Quali e quante carte può giocarsi la Roma Sono tre, e dipendono tutte dai risultati che arriveranno via via: la qualificazione alla prossima, attualmente in tasca visto il terzo ...Pep Guardiola non l'ha toccata piano nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale dicontro i bavaresi: "Non voglio parlare del Napoli perché Spalletti ...Dopo lo scontro diretto di due domeniche fa al Maradona, terminato con un clamoroso 0 - 4, tornano a sfidarsi Milan - Napoli ma stavolta in. Mercoledì a San Siro alle 21 c'è l'andata dei quarti, arbitra Kovacs. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime . Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini saranno i ...

Milan-Napoli derby di Champions League: ecco perché è il meglio del calcio italiano Gazzetta

Pasquetta a Milanello per i rossoneri per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di Champions League, che vedrà il Milan affrontare il Napoli - mercoledì 12 aprile a San Siro alle ...Due titolarissimi di Stefano Pioli a rischio squalifica per il ritorno di Champions League contro il Napoli. In vista della gara d'andata di mercoledì sera, in casa rossonera bisognerà monitorare la ...