Champions League | Benfica-Inter | saranno assenti Skriniar e Calhanoglu

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - RiRuJam : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 2/3 Ma lo scandalo più grosso è quello dello Skenderbeu, la squadra di Coriza, primo club… - CN29vfarsopoli : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 2/3 Ma lo scandalo più grosso è quello dello Skenderbeu, la squadra di Coriza, primo club… -

Siamo sinceri. Quando lo scorso 17 marzo l'urna di Nyon ha disegnato quarti ed eventuale semifinali dellaun brivido ha attraversato la schiena di qualche milioni di tifosi. Napoli, Milan e Inter hanno improvvisamente scoperto di avere una chance di presentarsi a Istanbul il giorno del ...Commenta per primo Roger Schmidt , tecnico del Benfica , presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter, andata dei quarti di finale diin programma martedì 11 aprile allo stadio Da Luz di Lisbona (calcio d'inizio ore 21): le sue dichiarazioni. UN'ALTRA ITALIANA: QUALI SONO LE DIFFICOLTA' - 'Penso che, arrivati a ...'Penso che domani sia una partita diversa - ha detto l'allenatore tedesco, in conferenza - Essere ai quarti diè una situazione molto particolare per entrambe le squadre. Dobbiamo ...

Domani, alle 21, all'Estádio da Luz si scenderà in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League: di fronte Benfica e Inter. I portoghesi stanno tenendo un impressionante ruolino di ...Il Milan è al lavoro per preparare l’attessissima sfida di Champions League contro il Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale e in programma mercoledì sera a San Siro. Milan, i rossoneri al ...