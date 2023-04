Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - planetwin365ita : ??#Benfica e #Inter ad assicurarsi il primo round dei quarti di finale?? A preoccupare la squadra di #Inzaghi, un tr… - tvdellosport : ?????????? ?????????????? ?? ?????????? Ultimo allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter prima della partenza per Lisbona, in vista… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Benfica-Inter, arbitra l'inglese Oliver Al rumeno Kovacs Milan-Napoli mercoledì a San Siro -

... Manchester City - Bayern è il piatto prelibato dei quarti di finale dellapresidiati da ... nell'ultimo turno tre hanno perso (Real Madrid, Chelsea e), due hanno pareggiato con ...L'arbitro inglese Michael Oliver è stato designato per dirigere l'andata dei quarti di finale diLeague trae Inter in programma domani alle 21 a Lisbona. Sarà invece il rumeno Istvan Kovacs a dirigere il derby italiano ditra Milan e Napoli mercoledì' ore 21 a San ...Commenta per primo Nessuna sorpresa dalla seduta mattutina dell'Inter prima della partenza per Lisbona, dove domani alle 21 giocherà l'andata dei quarti di finale diLeague contro il. Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu , ai box rispettivamente per una forma acuta di lombalgia e per una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra, hanno ...

L'arbitro inglese Michael Oliver è stato designato per dirigere l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter in programma domani alle 21 a Lisbona. (ANSA) ...IN TV Altri due quarti di finale in diretta streaming su Mediaset Infinity con in più l’opzione “Diretta Champions” A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da… Leggi ...