Champions | Ancelotti | “Milan-Napoli partita equilibrata e incerta”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di? Si pensa di arrivare a vincerla, sapendo che ogniè un ostacolo difficile, duro e imprevedibile, laè così. Da parte di tutte le otto squadre c’è il desiderio di raggiungere la finale di Istanbul“. Così Carlo, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Se fosse nello spogliatoio delo del, cosa direbbe per preparare questa sfida? “In questo tipo di partite i giocatori sentiranno la pressione, saranno motivatissimi, quindi non c’è bisogno di fare discorsi motivazionali. Il discorso da fare è legato alla strategia della, cercando di dare indicazioni chiare e semplici ai giocatori, per farli sentire coinvolti ...