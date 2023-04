Cessione dei crediti bonus edilizi: Poste Italiane è pronta a ripartire (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il blocco definitivo della Cessione dei crediti e dello sconto in fattura correlato ai bonus edilizi, finalmente la Camera dei Deputati ha approvato il DL crediti, che passerà all’approvazione da parte del Senato. Oramai è definitivo ed è stato ufficializzato dall’Esecutivo: dopo lo stop definitivo, adesso scatta il via alla Cessione dei crediti libera. In fin dei conti molti cittadini, imprese e condomini sono rimasti penalizzati dalla decisione immediata del Governo Meloni di fermare la Cessione dei crediti legata al Superbonus 110%. Con l’approvazione del tanto atteso Decreto crediti sono state introdotte interessanti novità in merito alla riapertura della Cessione dei ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo il blocco definitivo delladeie dello sconto in fattura correlato ai, finalmente la Camera dei Deputati ha approvato il DL, che passerà all’approvazione da parte del Senato. Oramai è definitivo ed è stato ufficializzato dall’Esecutivo: dopo lo stop definitivo, adesso scatta il via alladeilibera. In fin dei conti molti cittadini, imprese e condomini sono rimasti penalizzati dalla decisione immediata del Governo Meloni di fermare ladeilegata al Super110%. Con l’approvazione del tanto atteso Decretosono state introdotte interessanti novità in merito alla riapertura delladei ...

