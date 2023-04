"C'è un'estetista che...": Arisa sconvolge Silvia Toffanin, la rivelazione (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel salottino di Silvia Toffanin si confessa Arisa. La cantante era infatti ospite di Verissimo, il programma di Canale 5 che per una puntata speciale è andato in onda in collegamento dalla scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi. E così ecco Arisa, la quale racconta il suo ritorno in trasmissione nel ruolo di coach in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Ma nell'intervista alla Toffanin, la cantante parla del suo rapporto con il successo, un rapporto che non è niente affatto semplice: "Nel non piacermi mi piaccio. Non siamo noi ma quello che facciamo che ci porta al successo. Sono diventata famosa a 26 anni quando già avevo costruito la mia vita normale", spiega Arisa. Che poi aggiunge: "Cerco di vivere una vita normale". Quindi l'artista si è sbottonata sul suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel salottino disi confessa. La cantante era infatti ospite di Verissimo, il programma di Canale 5 che per una puntata speciale è andato in onda in collegamento dalla scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi. E così ecco, la quale racconta il suo ritorno in trasmissione nel ruolo di coach in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Ma nell'intervista alla, la cantante parla del suo rapporto con il successo, un rapporto che non è niente affatto semplice: "Nel non piacermi mi piaccio. Non siamo noi ma quello che facciamo che ci porta al successo. Sono diventata famosa a 26 anni quando già avevo costruito la mia vita normale", spiega. Che poi aggiunge: "Cerco di vivere una vita normale". Quindi l'artista si è sbottonata sul suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... battitore_liber : Hai ragione senza parrucchiere, estetista e cameriera è estenuante, oltre che non vedeva l'ora di ??rti sennò ti dav… - Sonia64507063 : @Zerovirgola2 Dalle foto che hai messo vedo che l’estetista appoggia le iniziative della Komen. La moglie di Calend… - anna_tpwk_ : Opinione personale su Jun e Mario Jun dice che si sentiva 'oppresso' da tutte le attenzioni ricevute a Napoli e c… - trashloger : Volevo provare i prodotti skincare dell’estetista cinica ma in ogni prodotto ci sta la fragranza che ormai evito come la peste ?? -