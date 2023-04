CdS – “Ho sentito Maldini e gli ho detto…”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 12:44:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: MADRID (SPAGNA) – C'è chi se lo immagina come nuovo ct del Brasile, ma lui invece continua a pensare solamente al Real Madrid. Carlo Ancelotti ha le idee chiare sul suo futuro: "C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo", ha dichiarato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. E il futuro per il figlio Davide? "Sta finendo il corso per allenatore di Uefa Pro in Galles, terminerà a maggio, poi potrà allenare qualsiasi tipo di squadra. Non sarà il Basilea, perché si trova bene qui e vogliamo continuare qui. Il giorno che avrà voglia di cominciare da solo, credo che lo farà e anche bene", ha aggiunto.