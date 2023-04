Cattedra con ore in più scuole: a quale docente spetta, quanto conta la graduatoria interna di istituto (Di lunedì 10 aprile 2023) L’attribuzione di una COE ad un docente titolare nella scuola segue criteri differenti a seconda che sia o non sia una COE ex-novo. In base a questo la posizione occupata dal docente nella graduatoria interna di istituto potrebbe essere determinante o non avere alcuna influenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 aprile 2023) L’attribuzione di una COE ad untitolare nella scuola segue criteri differenti a seconda che sia o non sia una COE ex-novo. In base a questo la posizione occupata dalnelladipotrebbe essere determinante o non avere alcuna influenza. L'articolo .

