Caterina Caselli | il casco d’oro che nessuno può giudicare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 aprile 2023) Cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice,è conosciuta con il soprannomeper l’acconciatura che l’ha caratterizzata negli anni di maggior successo. In seguito a un periodo di gavetta come bassista nei complessi delle balere emiliane, partecipa a diciassette anni a Voci Nuove di Castrocaro, dove arriva in semifinale. L’anno dopo, nel 1964, firma per l’etichetta discografica CGD della famiglia Sugar e incide la versione italiana di “Baby please don’t go” dal titolo “Sono qui con voi”.: gli anni del successo Nel 1966 Adriano Celentano rifiuta il brano “mi può”, che viene affidato per il Festival di Sanremo alla giovane cantante modenese; in quell’occasione la ...