Cassano risponde a Mourinho | “Livaja? Non le ho prese da nessuno Chi ha fatto la spia un coniglietto”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Antonioa Josè. Dopo la vittoria della Roma sul Torino, il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha tirato in causa l’ex Inter, attuale opinionista della Bobo Tv e tra i più critici dello Special One: “Lui avrà un problema con me, ma io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Markoe dopo è dura”, le parole di, in riferimento ad un vecchia lite nel 2012 trae appunto. Oggi Fantantonio ha voluto fare chiarezza: “Cari followers. Visto che domani sera sarò alla Bobo Tv, dirò tutto lì – esordisce su Instagram -. Ma voglio anticipare una cosa sue le parole su. Nella mia vita non è mai stato duro niente, solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Mourinho risponde a #Cassano. - siamo_la_Roma : ?? Arriva la risposta di #Cassano a #Mourinho! (VIDEO) ???'Non le ho mai prese da nessuno, hai fatto un'altra figura… - sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - yordyyordy62 : RT @ASRomaPartite: Buona Pasqua con #Mourinho che risponde alle continue critiche di Cassano ricordandogli il confronto tra carriera e trof… - lucaVTTR4 : RT @ASRomaPartite: Buona Pasqua con #Mourinho che risponde alle continue critiche di Cassano ricordandogli il confronto tra carriera e trof… -

Josè Mourinho non è uno che le manda a dire. Il tecnico della Roma infattiper le rime ad Antonioche recentemente lo ha attacco senza usare mezze misure. L'ex fantasista barese infatti non ha avuto parole tenere per Mourinho e così a Bobo tv ha affermato: '...Livaja nella lite tra Mourinho eNella sua risposta Mourinho ha citato curiosamente Marco Livaja , attaccante croato ex Inter e Atalanta. "Adico solo una cosa: attento Antonio, tu ...Buona Pasqua con #Mourinho chealle continue critiche diricordandogli il confronto tra carriera e trofei. 'E dopo arriva Marko Livaja' #TorinoRoma pic.twitter.com/WSE8rQnpxM - AS Roma Partite (@ASRomaPartite) ...

Mourinho risponde a Cassano: "A volte arrivano i Livaja ed è dura ... Goal Italia

Il tecnico portoghese non ha tardato a replicare ad Antonio Cassano che in una diretta della Bobo Tv, su Twitch, aveva detto dello Special One: 'Sarri ama il calcio e il suo mestiere, a lui invece del ..."Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura".