Cassano risponde a Mourinho: la verità sulla lite con Livaja (Di lunedì 10 aprile 2023) Non si è fatta attendere la risposta di Antonio Cassano, in riferimento alla dure parole di José Mourinho dopo la vittoria della Roma sul campo del Torino. "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura…", le parole di Mourinho che avevano scatenato reazioni. La risposta di ...

