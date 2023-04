Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Mourinho risponde a #Cassano. - sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - LAROMA24 : ?? #Cassano risponde a #Mourinho: 'Mai prese da #Livaja, questa è un'altra figura di m....' #asroma ??… - CalcioNews24 : Cassano risponde a Mou: «Livaja? Solo una lite, non le ho mai prese da nessuno» - CMercatoNews : Antonio #Cassano risponde a #Mourinho???? -

Antoniosu Instagram al tecnico della Roma, José Mourinho, che pochi giorni fa aveva ricordato la discussione tra FantAntonio e ...Antonioa Josè Mourinho. Dopo la vittoria della Roma sul Torino, il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha tirato in causa l'ex Inter, attuale opinionista della Bobo Tv e tra i più ...Josè Mourinho non è uno che le manda a dire. Il tecnico della Roma infattiper le rime ad Antonioche recentemente lo ha attacco senza usare mezze misure. L'ex fantasista barese infatti non ha avuto parole tenere per Mourinho e così a Bobo tv ha affermato: '...

Cassano risponde a Mourinho: 'Di' al coniglietto che ti racconta le cose che avete fatto un'altra figura di m...' Calciomercato.com

Antonio Cassano risponde a José Mourinho. Archiviata la Pasqua, il barese si è affidato a Instagram per replicare alle parole dello Special One pronunciate in conferenza stampa al termine della sfida ...Antonio Cassano ha risposto a José Mourinho tornando sui retroscena del passato su Livaja tirati in ballo dall’allenatore della Roma ...